Марк Рене Мампассі намагається врятуватися від суворої дійсності своєї нової батьківщини за кордоном.

Захисник московського Локомотива Марк Мампассі продовжить кар'єру у Кортрейку, повідомляє офіційний сайт команди.

Сидорчука пропонували трьом бельгійським клубам, – джерело

20-річний оборонець виступатиме за новий клуб в оренді – у бельгійців буде право першочергового викупу гравця.

Нагадаємо, Мампассі – уродженець Донецька і вихованець Шахтаря. У січні 2022 року перейшов у Локомотив, змінивши українське громадянство на російське. З лютого по червень 2023-го перебував в оренді у турецькому Антальяспорі, однак за головну команду так і не дебютував. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро. Свого часу манкурт захищав кольори юнацьких збірних України (U-16, U-17 та U-19).

До слова, Кортрейк після 6-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії останнім, набравши 1 очко.

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