Скандальний екс-захисник Манчестер Сіті залишився без клубу – тренер різко критикував гравця
16:56 - Читати іншою мовою
Французький півзахисник Бенжамен Менді знову повинен шукати собі новий клуб.
Бенжамена Менді звинувачували в сексуальному насиллі декілька жінок. Французу довелося деякий час провести за ґратами. У підсумку суд виправдав захисника.
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Менді повернувся до Франції, де виступав у складі Лор'яна, а у лютому 2025 року перебрався до Цюріха. Закріпитися в команді не вдалося і Бенжамен знову перебуває у статусі вільного агента.
"Він не виправдав очікувань. Рівень фізичної підготовки Менді не відповідає дійсності", – цитує Рікардо Моніза L'Équipe.
Загалом за Цюріх Менді зіграв у восьми матчах, відзначившись результативною передачею.
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