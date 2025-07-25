Французький півзахисник Бенжамен Менді знову повинен шукати собі новий клуб.

Бенжамена Менді звинувачували в сексуальному насиллі декілька жінок. Французу довелося деякий час провести за ґратами. У підсумку суд виправдав захисника.

ПСЖ зробить третю пропозицію щодо Забарного – авторитетне джерело впевнене у трансфері й розкрило термін угоди

Менді повернувся до Франції, де виступав у складі Лор'яна, а у лютому 2025 року перебрався до Цюріха. Закріпитися в команді не вдалося і Бенжамен знову перебуває у статусі вільного агента.

"Він не виправдав очікувань. Рівень фізичної підготовки Менді не відповідає дійсності", – цитує Рікардо Моніза L'Équipe.

Загалом за Цюріх Менді зіграв у восьми матчах, відзначившись результативною передачею.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм