Армандо Дзампаріні, син колишнього президента Палермо, помер у віці 23 років, інформує Football Italia.

18-річний син Баллака трагічно загинув

Упродовж останніх років чоловік навчався в Лондоні, де й трапилася трагедія. Тіло Армандо знайшли у одному з готелів столиці Англії. 80-річний Мауріціо Дзампаріні негайно вирушив на Туманний Альбіон, а місцева поліція почала з'ясовувати обставини смерті його сина.

Дзампаріні-старший став власником Палермо в 2002 році. З новим президентом "орли" спочатку повернулися до Серії А, грали в єврокубках, та зрештою знову вилетіли до Серії B. За 16 років на чолі Палермо Мауріціо встиг відправити у відставку 43-х тренерів, що стало візитівкою клубу.

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