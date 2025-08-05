Як повідомляє GOAL, 32-річний півзахисник Томас Партей прибув до Вестмінстерського магістратського суду у вівторок, де відбулося слухання щодо звинувачень у п’яти епізодах зґвалтування та одному випадку сексуального насильства. Суд постановив звільнити його під умовну заставу.

Скандальний екс-хавбек Арсенала узгодив контракт з клубом українця – його звинувачують у зґвалтуванні

Партей, який нещодавно покинув Арсенал, був офіційно обвинувачений поліцією Лондона у липні – через чотири дні після завершення контракту з "канонірами". За версією слідства, інциденти сталися у період 2021–2022 років і стосуються трьох жінок.

Попри кримінальну справу футболіст планує продовжити кар’єру. Очікується, що найближчим часом він підпише контракт із Вільяреалом, у системі якого є український воротар Яків Кінарейкін. Водночас фанатський рух іспанського клубу вже розкритикував наміри керівництва запросити гравця, який фігурує в справі про сексуальні злочини.

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