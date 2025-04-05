"У мене є адвокати, які працюють над позовом Шахтаря. Лишаю це їм, щоб зосередитися на футболі. Чекаю на те, яким буде фінал цієї історії. Наразі не знаю всіх деталей, як вже сказав, я залишив це відповідним людям.

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Чому я обрав Лехію замість Шахтаря? Хороше запитання. Я був у Шахтарі дуже багато років і хотів стати там гравцем першої команди, мати регулярну ігрову практику. У мене були деякі непорозуміння з керівництвом клубу, тож ми не змогли з ними домовитися. У мене залишився тільки один варіант, щоб продовжувати грати в футбол.

Після розірвання угоди з Шахтарем, Лехія простягнула мені руку допомоги, за що я їм неабияк вдячний. Кожна сторона має свій погляд на цю ситуацію. Я просто хотів далі грати у футбол і рухатись до здійснення своїх мрій. Я не бачив іншого виходу, окрім як розривання контракту з Шахтарем", – сказав В'юнник для Przegląd Sportowy.

Нагадаємо, Богдан В'юнник перейшов до Лехії на правах вільного агента в березні 2024 року. Раніше повідомлялося, що футболіст відмовився їхати на збори з Шахтарем та розірвав контракт з клубом в односторонньому порядку.

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