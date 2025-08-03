Томас Партей покинув влітку Арсенал у статусі вільного агента, оскільки його контракт з клубом завершився.

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Як повідомляє futbolfantasy, ганець відмовився від пропозицій з Близького Сходу, та повернеться до Іспанії. Партей узгодив умови контракту з Вільяреалом, за який виступає Яків Кінарейкін. Угода буде розрахована на один сезон, але сторони розглядають можливість додаткового року співпраці.

Партей, перш ніж приєднатися до Арсенала, виступав за Атлетіко, з яким виграв титул чемпіона Іспанії та Лігу Європи.

Варто зауважити, що ганця нещодавно звинуватили у п'ятьох епізодах зґвалтування.

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