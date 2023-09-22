Автором найкращого гола тижня за підсумками першого туру Ліги чемпіонів став вінгер Галатасарая Тете. Наприкінці гри його розкішний удар приніс туркам нічию в домашньому матчі з Копенгагеном. Саме гол 23-річного Тете став переможцем у голосуванні, інформує офіційний Twitter Ліги чемпіонів.

Тете шикарно врятував для Галатасарая нічию з Копенгагеном у Лізі чемпіонів

Цей гол ще й став для бразильця дебютним у футболці Галатасарая. Також в активі вінгера один асист у п'яти матчах.

Іншими претендентами на нагороду був Анжело Фюльгіні з Ланса, голкіпер Лаціо Іван Проведель, який забив гол у ворота Атлетіко, а також Жоау Феліш з Барселони.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні бразилець покинув Шахтар. Спершу він на правах оренди виступав за Ліон, а згодом приєднався до Лестера. Влітку цього року Тете перебрався в Галатасарай, розірвавши контракт із Шахтарем в односторонньому порядку. "Гірники" погрожували турецькому клубу і гравцю судовим позовом, але не виклчючено, що Галатасарай заплатить певну компенсацію.