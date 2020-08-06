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Скандальний екс-форвард збірної Німеччини повернувся в Бундеслігу

21:38 - Читать на русском
Скандальний екс-форвард збірної Німеччини повернувся в Бундеслігу
Макс Крузе / Твіттер ФК Уніон Берлін

Екс-гравець Бундестім Макс Крузе продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Крузе підписав контракт з берлінським Уніоном, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін дії угоди поки що не розголошується.

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Раніше німець розірвав контракт з Фенербахче нібито через затримки у видачі зарплатні. До слова, Крузе виступав за Вердер, Санкт-Паулі, Боруссію М, Вольфсбург та інші клуби.

Зазначимо, у минулому сезоні Крузе провів 23 матчі за Фенербахче, забив сім м'ячів та віддав вісім гольових передачах.

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