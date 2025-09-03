Мейсон Грінвуд змінив футбольне громадянство, отримавши паспорт Ямайки. Наставник команди Стів Макларен сподівався, що вінгер Марселя приєднається до національної збірної.

Мілан оголосив про підписання Рабйо

Як повідомляє Goal.com, Грінвуд не приєднається до команди, щоб допомогти їй у кваліфікації ЧС-2026. Мейсон хоче сконцентруватися на клубних виступах.

"Ми очікували, що він приїде до розташування збірної, але в розмові він дав чітко зрозуміти, що цього не станеться. Нам доведеться трохи зачекати, хоча це розчаровує.

Ми будемо підтримувати зв'язок, тому що я знаю з моїх розмов з Мейсоном, що він любить і поважає Ямайку. Мейсон хоче сконцентруватися на клубному футболі на цю мить, і маємо це поважати", – цитує Макларена видання.

Нагадаємо, що Грінвуда звинувачували в насиллі над його дівчиною, але обвинувачення зняли. Мейсон покинув Манчестер Юнайтед і наразі виступає за Марсель.

