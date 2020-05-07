toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Скандальний екс-форвард Динамо зацікавив турецький клуб, який переманює Реброва

7 травня 10:52 1893 Читать на русском
Скандальний екс-форвард Динамо зацікавив турецький клуб, який переманює Реброва
Браун Ідейє / Фото з відкритих джерел

Нігерійський нападник Браун Ідейє, який свого часу захищав кольори київського клубу, може опинитись у чемпіонаті Туреччини.

Колишній нападник Динамо Браун Ідейє може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі, повідомляє видання Fanatik.

"Ідейє обіцяв одружитися з нею". Адвокат – про наслідки роману нігерійського екс-форварда "Динамо" із українкою

31-річний нігерієць наразі захищає кольори Аріса, контракт з яким закінчується після закінчення сезону. Виступи скандального форварда за грецький клуб привернули увагу одразу двох грандів турецького футболу – Фенербахче і Галатасарая, які, попри паузу, викликану пандемією коронавірусу, продовжують активну роботу на трансферному ринку. Ідейє у поточному сезоні забив за Аріс 7 голів у 19 матчах чемпіонату Греції.

До слова, одним з кандидатів на посаду головного тренера Фенербахче є український наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров.

Нагадаємо, Ідейє захищав кольори Динамо з 2011 по 2014 роки. З киянами йому вдалося завоювати Кубок України, а також здобути "срібло" та "бронзу" української першості. В липні 2014 року "біло-сині" продали свого нападника в англійський Вест Бромвіч за 12,63 млн євро.

Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6011
Теги
Динамо Динамо Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Фенербахче Фенербахче Галатасарай Галатасарай Браун Ідейє Браун Ідейє Аріс Аріс
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук