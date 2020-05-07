Скандальний екс-форвард Динамо зацікавив турецький клуб, який переманює Реброва

Нігерійський нападник Браун Ідейє, який свого часу захищав кольори київського клубу, може опинитись у чемпіонаті Туреччини.

Колишній нападник Динамо Браун Ідейє може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі, повідомляє видання Fanatik.

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31-річний нігерієць наразі захищає кольори Аріса, контракт з яким закінчується після закінчення сезону. Виступи скандального форварда за грецький клуб привернули увагу одразу двох грандів турецького футболу – Фенербахче і Галатасарая, які, попри паузу, викликану пандемією коронавірусу, продовжують активну роботу на трансферному ринку. Ідейє у поточному сезоні забив за Аріс 7 голів у 19 матчах чемпіонату Греції.

До слова, одним з кандидатів на посаду головного тренера Фенербахче є український наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров.

Нагадаємо, Ідейє захищав кольори Динамо з 2011 по 2014 роки. З киянами йому вдалося завоювати Кубок України, а також здобути "срібло" та "бронзу" української першості. В липні 2014 року "біло-сині" продали свого нападника в англійський Вест Бромвіч за 12,63 млн євро.

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