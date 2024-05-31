Колишній спортивний директор Олександрії Олександр Марков прийняв пропозицію Буковини, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, у чернівецькому клубі 36-річний фахівець посідатиме посаду операційного директора і відповідатиме за адміністративні та управлінські процеси.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що Маркову пропонували роботу в менеджменті Карпат, однак сам він схилився до переїзду в Чернівці, де посаду спортивного директора обіймає його близький товариш Григорій Чурилов (на фініші сезону 2023/24 виконував обов'язки головного тренера Буковини).

Нагадаємо, Марков з 2021-го до травня 2024 року працював в Олександрії, але пішов із клубу на тлі скандалу з виходом на поле незаявленого футболіста Івана Калюжного в лютневій грі з Шахтарем.

Буковина, яка нещодавно оголосила про призначення головним тренером Валерія Кривенцова, прагне наступного сезону завоювати путівку в УПЛ.

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