Альваро Мората офіційно завершив свій короткий, але результативний період у Галатасараї, залишивши після себе не лише трофеї, а й гучну заяву про невиконання клубом контрактних зобов’язань.

Іспанський нападник приєднався до стамбульського гранда 3 лютого 2025 року на правах оренди з Мілана. За цей час він провів 16 матчів, забив 7 голів і зробив 3 асисти, допомігши клубу здобути два трофеї, включно з 25-м чемпіонством Туреччини.

Як повідомляє Marca, попри успіхи на полі, Мората у прощальному листі заявив, що досвід роботи з клубом був затьмарений проблемами: "Були моменти, коли слово, дане мені, і повага до фундаментальних цінностей не виконувалися. До самого кінця взяті на себе зобов’язання не були виконані, і мені довелося відмовитися від частини зарплати та інших контрактних прав, які я вже здобув. Не визнавати й не компенсувати те, що було зароблено, вважаю неприйнятним і таким, що суперечить цінностям справедливості та професіоналізму".

Нагадаємо, що Мората навіть бойкотував тренування команди, вимагаючи трансферу. Галатасарай підтвердив відхід гравця – іспанець переходить до італійського Комо. Угода передбачає фінансову компенсацію турецькому клубу та часткову відмову футболіста від невиплаченої зарплати.

