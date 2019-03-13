Скандальний арбітр Жабченко припинив кар'єру в "чемпіонаті Криму"

Колишній арбітр УПЛ Анатолій Жабченко більше не буде обслуговувати матчі "чемпіонату Криму".

Про своє рішення Жабченко оголосив сьогодні, 13 березня, розмістивши відповідний запис на своїй сторінці в Facebook.

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Причиною, за словами арбітра, став непрофесіоналізм керівника суддівсько-інспекторського комітету "Кримського футбольного союзу" (КФС) Андрія Приймака.

"Шановні колеги! Змушений повідомити вам, що припиняю співпрацю з КФС. Ви були абсолютно праві, коли говорили про непрофесіоналізм і неадекватність Приймака А. Н. На жаль, йому не потрібні зміни в поліпшенні роботи і умов для вас. Як і завжди, він дбає тільки про свою "шкуру". Дякую всім, з ким довелося провести весь цей час. Бажаю вам успіхів!" – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в 2017 році ФФУ припинила співпрацю з Жабченком, якого звинувачували в наявності російського паспорту та зняли з роботи на матчі за Суперкубок України. Пізніше він почав обслуговувати матчі "чемпіонату Криму".