Великі турніри часто стають лебединою піснею не лише для футболістів та тренерів.

Після чемпіонату світу два африканських арбітри вирішили завершити кар'єри. Йдеться про замбійця Янні Сіказве та Віктора Гомеса з ПАР, повідомляє Law 5 - The Ref.

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У Катарі значно успішніше відпрацював південноафриканець. Гомес був головним арбітром матчів Франція – Австралія (4:1) та Японія – Іспанія (2:1). Також був резервним рефері чвертьфіналу Аргентина – Нідерланди (2:2).

Сіказве довірили лише один поєдинок на Мундіалі. Під наглядом замбійця Бельгія здобула єдину свою перемогу на ЧС-2022, обігравши Канаду. У підсумку "Червоні дияволи" навіть не вийшли з групи, ганебно завершивши період свого "золотого покоління".

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