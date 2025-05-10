Шимон Марциняк став фаворитом на місце головного арбітра фінального матчу ЛЧ між Інтером та ПСЖ.

Одіозний польський рефері Марциняк після неоднозначного суддівства у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною (4:3) може отримати нове призначення. Про це повідомляє Diario Sport.

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Два інші фаворити на призначення не зможуть судити фінал через конфлікт інтересів – і Франсуа Летексьє, і Клеман Тюрпен є французами, тому не мають права бути арбітрами на матчах ПСЖ в єврокубках. Через це пріоритетним вибором на фінал став саме Шимон Марциняк.

Колишній арбітр Маріо ван дер Енде підтвердив ці чутки. Хоч раніше існувало негласне правило, що арбітри півфіналів не повинні судити фінал ЛЧ, в цьому сезоні УЄФА може обійтися без такої традиції.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/25 відбудеться у Мюнхені 31 травня.

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