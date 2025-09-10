Девіду Куту було пред'явлено звинувачення в тому, що 2 січня 2020 року він зняв одне непристойне відео за участю дитини.

Колишнього арбітра АПЛ Девіда Кута звинуватили у створенні непристойного відео за участю дитини. 43-річний чоловік повинен завтра з'явитися в Ноттінгемський магістратський суд для першого слухання за цим звинуваченням. Про це інформує ВВС.

Йому пред'явлено звинувачення в тому, що 2 січня 2020 року він створив одне непристойне відео за участю дитини категорії А. Це найсерйозніша категорія, яка зазвичай демонструє, як маленьких дітей ґвалтують або сексуально експлуатують дорослі.

У грудні минулого року Кут був звільнений організацією PGMOL після того, як у листопаді в соціальних мережах з'явилося відео, де він робив принизливі коментарі на адресу Юргена Клоппа в липні 2020 року. У лютому його також відсторонила УЄФА до 30 червня 2026 року після появи іншого відео, на якому він нюхає білий порошок через банкноту під час перебування в Німеччині на минулому Євро.

Раніше, в січні, Кут заявив в інтерв'ю, що він гей, і що багаторічна боротьба за приховування своєї сексуальності сприяла його висловлюванням про Клоппа і вживанню наркотиків.

