Минулого тижня 28-річний англієць достроково припинив співпрацю з Челсі. Сторони домовилися розірвати контракт. Статус вільного агента дозволив Барклі без перешкод знайти новий клуб.

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Півзахисник підписав контракт з Ніццою, повідомляє офіційний сайт "орлят". Термін угоди не розголошується. Барклі уже презентували уболівальникам, які, вочевидь, дуже раді такому підписанню. Фани влаштували новачку гучні овації та скандували його прізвище.

Нагадаємо, вихованець Евертона вважався одним із найбільших талантів свого покоління. Однак Барклі не зумів розкрити свій потенціал через перманентні проблеми з алкоголем. Футболіст регулярно потрапляв у скандальні історії, місцем дії яких переважно були нічні клуби.

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