Українських рефері Дениса Шурмана та Олексія Деревінського було викликано для пояснень своїх рішень у матчах п'ятого туру УПЛ.

В УАФ відкрито службове розслідування на підставі суддівських рішень у 5-му турі УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.

"Я розумію, звідки надходять такі сигнали": Палкін – про суддівство у матчах за участю Шахтаря

У Комітет етики та чесної гри було викликано арбітрів Олексія Деревінського (Металіст 1925 – Шахтар) та Дениса Шурмана (Оболонь – Динамо). Обидва судді дали свої пояснення щодо рішень, які у Комітеті арбітрів були визнані помилковими.

Також проводяться розмови з арбітрами, асистентами VAR та технічним персоналом, який працював на цих скандальних матчах. Триває збір показів, коментарів та інші процедурні заходи.

Обидва арбітри не працюватимуть у шостому турі в статусі головних суддів. Шурман призначений асистентом VAR на матчі ЛНЗ – Рух, а Деревінський взагалі не отримав призначення.

Нагадаємо, що в матчі Оболонь – Динамо (2:2) суддя зупинив перспективну атаку "пивоварів", зафіксувавши фол з боку гостей. А у грі Металіст 1925 – Шахтар (1:1) арбітр спочатку призначив сумнівний пенальті у ворота харків'ян, а потім не помітив пасивного офсайду Когута в епізоді з голом Калюжного.

"Тато є для мене прикладом, але будую свою історію": Роман Саленко про Динамо, Зорю і пораду легендарного батька