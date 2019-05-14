Скандальне зізнання Мартищука щодо "договірняка" Карпат і Металіста – від Маркевича вимагають вибачень

Колишній голова комітету з питань етики та чесної гри ФФУ Ігор Кочетов прокоментував сюжет телеканалів Футбол 1/2 про договірний матч Металіст – Карпати в 2008 році.

"З подивом дізнався про те, що, виявляється, в ефірі випуску Великого футболу один з фігурантів справи Мартищук розповів правду про організацію та проведення цього злощасного матчу.

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Удвічі приємно, що розказане Мартищуком повністю знайшло своє відображення в матеріалах справи і ще раз підтвердило безпідставність усіх звинувачень, які звучали на адресу Комітету етики та чесної гри ФФУ, її керівника і президента ФФУ. І це незаперечний факт.

Звичайно, не може не викликати здивування, що саме канал Футбол вирішив раптом публічно озвучити каяття Мартищука. Адже саме його журналісти найбільше бруду вилили на членів комітету і президента ФФУ, з піною у рота доводячи, що матч був зіграний чесно, що справа сфальсифікована, що це провокація Ігоря Кочетова і Григорія Суркіса.

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Тепер же, після зізнань Мартищука, хотілося б почути також покаяння від таких персонажів як Сергій Стороженко і Мирон Маркевич, які перед усією країною показово били себе в груди, доводячи, що договорняка не було і бути не могло.

Дуже хотілося б сподіватися, що вітер змін в країні, можливо, відчули і на каналі «Футбол», якому я щиро бажаю після інавгурації нового президента України підняти прапор істинної боротьби з корупцією в ФФУ. І почати варто було б з того недоторканного і поки ще захищеного імунітетом, хто навряд чи сам покається як Мартищук", – поділився Кочетов в інтерв'ю виданню Прессинг.

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