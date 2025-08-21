У вівторок ввечері мадридський Реал новий сезон Ла Ліги відкрив мінімальною перемогою над Осасуною (1:0), не зіпсувавши дебюту Хабі Алонсо.

На Бернабеу гості з Памплони прогнозовано виставили автобус, який гравцям "бланкос" було досить складно зламати. Здебільшого гравці мадридського гранда пробивали з-за меж штрафного майданчика, і цими ударами вечеряв Серхіо Еррера. З 18 пострілів, завданих по воротах памплонців, влучним виявився лише удар Кіліана Мбаппе з 11-метрової позначки. Пенальті заробив сам француз.

