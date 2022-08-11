Ювентус не розраховує на Рабйо в сезоні 2022/23, а француз вже не має бажання залишатись в Турині. Наступним його клубом може стати Манчестер Юнайтед, а за переговори вже взялась його мати, Вероніка, повідомляє Daily Mail.

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Вже цієї п'ятниці вона має зв'язатись з "червоними дияволами" щодо можливого переходу її сина. Цікаво, що вона намагається вибити для Рабйо зарплату більшу, ніж 6 млн фунтів стерлінгів – саме стільки він отримує в Ювентусі.

Додамо, що його контракт з Юве розрахований до літа 2023 року, тож "Стара синьйора" має його продати в це трансферне вікно, аби отримати за нього гроші.

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