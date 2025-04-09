Схоже, конголезький легіонер Бені Макуана так і не зрозумів, за що його виперли з Полісся.

Новачок ЛНЗ Бені Макуана ризикує достроково залишити розташування черкаського клубу, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 22-річний півзахисник систематично порушує дисципліну на тренуваннях, не виконуючи повноцінний об'єм роботи.

Зазначається, що головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук не задоволений такими діями вінгера. Фахівець не планує використовувати Макуана в матчах УПЛ, допоки сам футболіст не змінить своє ставлення до тренувального процесу.

Нагадаємо, Бені перейшов у черкаську команду з Полісся на правах оренди до кінця сезону 8 березня. З того часу він провів за "фіолетових" лише один матч (проти Колоса, вийшовши на поле на 2 хвилини). Більше не потрапляв до заявки команди на матчі чемпіонату.

До слова, саме через проблеми з дисципліною і неналежне ставлення до тренувань гравця свого часу відраховували з Полісся.

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