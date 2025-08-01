Instagram-акаунт Santra_ve_gol опублікував світлину Жерсона Родрігеса із футболкою нового клубу – тайського Канчанабурі.

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Transfermarkt також підтвердив цей перехід, який став повноцінним відходом люксембуржця з Динамо. Контракт розрахований на 1 сезон.

Нагадаємо, що Динамо підписало Жерсона Родрігеса ще у 2019 році з японського Джубіло Івата за 2 мільйони євро. Проте, за цей час нападник встиг пограти на правах оренди за турецький Анкарагюджю, французький Труа, турецький Еюпспор, саудівську Аль-Вехду, турецький Сівасспор, Слован Братислава, португальський ABC та китайський Гуанджі Пінггуо. За Динамо Жерсон провів 53 матчі (найбільше за один клуб у його кар'єрі), відзначившись 9 голами та 4 асистами.

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