Наполі в минулому турі програв Мілану (0:4) і мав реабілітуватися перед фанатами. Лечче до матчу з лідером Серії А зазнав п'яти поразок поспіль. Звичайно, неаполітанці заволоділи ініціативою, але швидкий гол забити не змогли. Тільки на 18 хвилині підопічним Спалетті вдалося відкрити рахунок. М'яч зарахували помилково. У Кіма був офсайд, але арбітри неправильно оцінили момент. На початку другого тайму Ді Франческо подарував шанс Лечче на нічию. Через 12 хвилин Наполі знову вийшов вперед.

Наполі здобув скандальну перемогу над Лечче – партенопейців виручили суперечливе рішення VAR і автогол

Наполі таким чином набрав 74 бали, відірвавшись від другого місця вже на 19 очок. Лечче тримається у восьми пунктах від зони вильоту.

Інтер втратив очки у Салерно – шедевр Кандреви та 10 сейвів Очоа продовжили безвиграшну серію "змій" до чотирьох матчів