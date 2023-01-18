Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Адріен Рабйо не переїде в інший чемпіонат цієї зими.

Адріен Рабйо був на радарах багатьох команд АПЛ та міг залишити Серію А. Ювентус також розглядав можливість трансферу півзахисника, у якого закінчується контракт влітку. Як повідомляє Get Italian Football, з посиланням на Джованні Альбанезе, француз таки залишитися в Італії щонайменше до кінця сезону.

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Вероніка Рабйо, мама Адріена і його агент, зустрілася з представником Ювентуса. Півзахисник хоче прояснити ситуацію щодо свого майбутнього в туринській команді. Мама француза наголосила під час зустрічі з керівництвом, що тепер її син хоче залишитися у складі "б'янконері".

До слова, одним з претендентів на Рабйо був Манчестер Юнайтед, але непомірні вимоги мами-агента змусили англійський клуб відмовитися від гравця. Вероніка Рабйо все ще сподівається, що з Англії може надійти пропозиція, яка влаштує її, або ж Ювентус запропонує підвищення зарплати. В цьому сезоні Адріен провів за туринців 14 матчів в Серії А, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

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