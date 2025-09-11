"Довбик? Переоцінений. Ману Коне? Правильно, ні переоцінений, ні недооцінений. На мій погляд, він сильний, але не забиває і не робить асистів, добре грає, не втрачає м'яч.

"Навіть Україні не вдалося вирвати Довбика з глухого кута": в Італії винесли вердикт українцю – ризик для Гасперіні

Але таких багато, які не досягають високого рівня. Як окремого гравця я б відніс його до п'ятірки найсильніших у чемпіонаті, але він не є досконалим, і я б його вилучив, бо він не забиває і не робить асистів", – цитує Наїнгголана laroma24.

Нагадаємо, Артем Довбик цього сезону зіграв у двох матчах Серії А, але не зміг відзначитися результативною дією.

Раджа Наїнгголан виступав за Рому з 2014 по 2018 роки. У січні 2025 року хавбека підозрювали у торгівлі наркотиками.

Чому Довбика не відпустили з римського пекла, нова українська зірка в Італії, ще один гравець збірної України в Серії А?