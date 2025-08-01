Іранський Персеполіс офіційно оголосив про підписання 32-річного івуарійця. Ор'є понад рік сидів без клубу після відходу з Галатасарая.

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Найбільшої слави захисник зажив у ПСЖ, також були Тоттенхем, Вільяреал, Ноттінгем Форест. Щоправда, Серж запам'ятався не лише грою, а й неадекватними вчинками. Наприклад, у 2016 році він на камеру нецензурно принижував свого тренера та партнерів з ПСЖ. Також Ор'є висміяв слова Олександра Зінченка про готовність воювати за Україну.

Тепер івуарієць виступатиме в країні, яка у цій війні неабияк сприяє Росії. Нагадаємо, Персеполіс – 13-разовий чемпіон Ірану.

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