Бенжамен Менді влітку покинув Цюріх, оскільки його угода зі швейцарським клубом завершилася. Як повідомляє Meczyki, 31-річний француз продовжить кар'єру в Погоні Щецін.

Рух поскаржиться в ФІФА та УЄФА через зірваний трансфер – львів'яни хочуть компенсацію

Видання зазначає, що Менді підпише дворічний контракт з польським клубом. Він буде отримувати понад один мільйон євро зарплатні за сезон. Погонь відправила за Бенжаменом приватний літак. Француз мав декілька пропозицій, але польському клубу вдалося його приєднатися саме до них.

Нагадаємо, Менді у 2017 році приєднався до Манчестер Сіті. Через чотири роки Бенжамен потрапив до в'язниці через звинувачення у сексуальному насиллі. Француза у підсумку виправдали. Він підписав контракт з Лор'яном, але не зміг повернутися на високий рівень.

"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу