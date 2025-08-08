Січкар на своїй сторінці у Facebook повідомила, що її будинок був знищений після чергової атаки Росії.

Російські клуби отримали від УЄФА мільйони – ганебна відмазка від допомоги Україні

Кадри дійсно жахливі – паркан будинку вщент знищений, в будинку повибивало вікна. Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували безпілотниками Бучанський район Київської області, внаслідок чого незначних поранень зазнали три жінки.

Нагадаємо, що Владислав Ващук став другим чоловіком Маргарити Січкар. Подружжя прожило 9 років в цивільному шлюбі, і ще 3 роки – в офіційному. Січкар народила від Ващука двох дітей, але у 2012-му пара не без скандалу розійшлась.