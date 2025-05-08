Напередодні на Сан-Сіро відбувся один з найяскравіших матчів в історії плей-офф Ліги Чемпіонів XXI століття. Міланський Інтер в екстра-таймах зумів вирвати путівку у фінал, перегравши каталонську Барселону (4:3). За підсумками двох матчів італійці пробили Войцеха Щесни аж сім разів, пропустивши на один менше – 7:6.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами

Цікаво, що початковий сценарій у двох поєдинках був майже однаковим: Інтер знову повів у рахунку 2:0, а Барселоні довелося відіграватися. Коли ж на табло з'явився рахунок 3:3 після удару Ачербі на 90+3, стало зрозуміло, що командам доведеться провести на полі ще щонайменше півгодини. Автором "золотого м’яча" у складі Інтера став колишній хавбек Сассуоло Давіде Фратеззі. Після поєдинку півзахисник зізнався, що отримав запаморочення і ледь не знепритомнів, святкуючи важливий гол разом із Лаутаро Мартінесом. Обоє горлопанили перед фанатським сектором Інтера так, наче це був останній матч у їхньому житті.

Що цікаво, за два поєдинки Інтер володів м'ячем лише 29% часу, завдавши лише 10 ударів у площину воріт Барселони, при цьому забивши 7 голів при xG 3,18. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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