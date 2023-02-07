Українська асоціація футболу звернулась з офіційним листом на адресу президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса з проханням провести розслідування інциденту у матчі між Депортіво та Райо Махадаонда.

"Ми стурбовані інцидентом, який стався в Прімера Дивізіон РФЕФ (матч 20-го туру між Депортіво і Райо Махадаонда), а саме – образливими вигуками не лише з боку фан-сектору, а й від звичайних уболівальників, на кшталт: "Путін вас переможе!", "Ми за Путіна!", "Зозуля – нацист!", що призвели до зупинки гри на півтори хвилини головним арбітром матчу.

"Шкода, що очі цих людей так і не відкрились": Зозуля – про скандальні викрикування на свою адресу

У жовтні 2022 року ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію терористичною державою. Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим терористичними, а цю резолюцію, яка також закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення режиму до відповідальності за жахливі воєнні злочини, символічно було ухвалено одноголосно саме в Мадриді. Так само вчинила низка парламентів європейських країн, як-от Польщі, Чехії, Естонії.

Весь цивілізований світ розуміє суть процесів і підтримує Україну. Іспанія як країна також підтримує нашу державу з перших днів війни, і ми це дуже цінуємо. Ми доводимо цей випадок до вашого відома з наполегливим проханням провести розслідування та вжити заходів, таких, як дисциплінарні санкції – настільки суворі, наскільки передбачають відповідні положення регламентів", – йдеться в офіційному листі УАФ.

Нагадаємо, Зозуля вже ставав жертвою образ в Іспанії. У 2017-му мав переїхати з Бетіса у Райо Вальєкано, але фанати мадридців звинуватили його в нацизмі й вимагали відходу з клубу. Двома роками пізніше стався новий інцидент – матч Сегунди між Райо та Альбасете було перервано через нацистські кричалки.

Зозуля вкотре став жертвою образ іспанських фанатів – матч перервали через вигуки на адресу українця