Скандал з натуралізацією Мораєса: спортивний юрист зробив сміливе припущення щодо винуватця ситуації

Спортивний юрист Дмитро Коробко поділився думками щодо правомірності натуралізації нападника Шахтаря Жуніора Мораєса.

"Процедура отримання громадянства для звичайних осіб досить складна і тривала. Я займався такими справами і можу сказати, що це непросто. Але є деякі варіанти для осіб, які можуть принести якусь надзвичайну користь Україні. Зокрема, це можуть бути спортсмени.

Федерація футболу Люксембургу подала офіційну скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса Україною

Думаю, що співробітники ФФУ, які займалися натуралізацією Мораеса, в цьому випадку пішли спрощеним шляхом. В статутах УЄФА і ФІФА нічого не сказано про те, що в таких випадках потрібно керуватися національним законодавством будь-якої країни крім Швейцарії.

Складно уявити, що Португалія і Люксембург дійсно цікавилися кар'єрою Мораеса і рахували, куди і коли він поїхав. Зрозуміло, що хтось "закинув" їм цю інформацію. Джерело цього скандалу, на мою думку, десь в Україні. Кому це вигідно? Думайте самі. Ми ж знаємо, що Мораєс порушив неписані правила при переході з одного клубу в інший. Кому це тепер стоїть поперек горла, думайте самі", – сказав Коробко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, Люксембург і Португалія звернулись в УЄФА зі скаргою на порушення процедури натуралізації Мораєса.

ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембургу в УЄФА на натуралізацію Мораєса