Авторитетне видання Corriere dello Sport дало оцінку суддівству після матчу відбору до Євро-2024 між Україною та Італією.

В доданий час до другого тайму Михайло Мудрик впав у штрафному майданчику італійців після контракту з Крістанте. Арбітр матчу не знайшов підстав для призначення пенальті. Рішення судді спровокувало безліч суперечок щодо моменту. Втім, деякі італійські ЗМІ навпаки відзначили гарну роботу Хесуса Хіля Мансано.

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"Італія багато ризикувала в компенсований час через дії Крістанте, який торкнувся лівої ноги Мудрика своєю правою. Його врятував Хіль Мансано: контакт є, але стрибок українця зробив його більш акцентованим. Суддя був послідовним у своїх рішеннях", – написано в Corriere dello Sport.

Варто зазначити, що італійське видання оцінило роботу іспанського арбітра на 6 балів. Таку ж оцінку отримав асистент VAR.

Матч між Україною та Італією завершився з рахунком 0:0. Команда Реброва хоч і не вийшла з групи, але ще може поїхати на чемпіонат Європи. "Синьо-жовтим" доведеться позмагатися за путівку в плей-офф Ліги Націй.

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