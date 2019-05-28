Скандал з договірними матчами в Іспанії: під підозру потрапив поєдинок, який вирішив долю путівки в Лігу чемпіонів

Сьогодні, 28 травня, Іспанію сколихнув скандал із затриманням осіб, підозрюваних у причетності до організації та участі в матчах з фіксованим результатом.

В Іспанії затримано декількох осіб, яких підозрюють у причетності до організації та участі в договірних матчах. Серед затриманих – колишній гравець Реала та президент Уески, яка за підсумками сезону 2018/19 вилетіла з Прімери.

Екс-гравець Реала та президент Уески заарештовані: гучний скандал з договірними матчами в Іспанії

Під підозру потрапив поєдинок заключного туру Прімери Вальядолід – Валенсія, у якому гості здобули перемогу з рахунком 2:0 та кваліфікувались у Лігу чемпіонів 2019/20. Обидва голи у матчі були забиті не без помилок господарів. Один із затриманих – хавбек Вальядоліда Борха Фернандес, який у тому матчі відіграв 83 хвилини. Цей поєдинок став останнім для 38-річного гравця у професіональній кар'єрі, повідомляє Marca з посиланням на Espejo Publico.

Зазначається, що до клубів будь-яких звинувачень не висунуто, у організації потенційно договірного матчу підозрюються лише гравці, один з яких – Борха.

Левантійці фінішували на 4-й позиції, випередивши на 2 очки Хетафе, за який виступає екс-динамівець Антунеш. Вальядолід, президентом якого є легендарний бразилець Роналдо, завершив чемпіонат на 16-му місці. До слова, через кілька днів після цього Валенсія обіграла Барселону у фіналі Кубка Іспанії.

Крах Реала, диктатура Мессі, нереалізований шанс українців та фіаско проекту Ман Сіті – підсумки Ла Ліги 2018/19