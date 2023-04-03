Голова комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка повідомив, що його команда взялась за розслідування поєдинку 19-го туру чемпіонату України між закарпатською та петровською командами.

"Ми вже працюємо над цим. Ми перевіримо усю інформацію, і після того розумітимемо, чи все було добре у матчі, чи ні.

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Звісно, ми на попередній стадії, тож не можемо робити ніяких заяв. Але, як і будь-яку інформацію, проаналізуємо її уважно", – сказав Баранка у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, раніше журналіст Сергій Болотніков повідомив, що отримав інформацію про договірний характер поєдинку між Минаєм та Інгульцем. Закарпатці вийшли вперед в середині першого тайму і вигравали до 85-ї хвилини, аж поки Олександр Мельник не забив у свої ворота. Вже у доданий час Максим Ковальов реалізував переможний для Інгульця пенальті.

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