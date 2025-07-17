Навколо 25-річного футболіста збірної Англії Моргана Гіббс-Вайта розгорівся справжній скандал – Ноттінгем Форест відмовляється відпускати півзахисника до Тоттенхема, хоча лондонці активували його клаусулу в розмірі 60 мільйонів фунтів.

Ноттінгем Форест хоче подати до суду на Тоттенхем – "шпори" домовлялися про трансфер гравця в обхід клубу

Як повідомляє GOAL, Ноттінгем Форест назвав підхід "нелегальним" і погрожує судовим позовом, попри те, що сума викупу була офіційно прописана в контракті. Ситуація викликала резонанс в англійських медіа та обурення з боку колишніх футболістів.

Екс-гравець Тоттенхема Джеймі О'Гара різко розкритикував клуб: "Гіббс-Вайт має звернутись до профспілки, подати до суду на Ноттінгем і відмовитись тренуватись. Це ганьба. Вони всі підписали контракт із чітко вказаною клаусулою. А тепер, коли гравець став кращим, клуб просто не хоче його відпускати. Це огидно".

О'Гара також розкритикував власника клубу Евангелоса Марінакіса. Мільярдера, який також володіє Олімпіакосом, де виступає Роман Яремчук, звинуватили в тому, що він сам підписав угоду, а тепер не визнає її умов. "Що значить "конфіденційна клаусула"? Це пункт у контракті гравця. Він має право її знати та говорити про неї", – обурюється О'Гара.

Гіббс-Вайт вже провів жорстку розмову з керівництвом Ноттінгема, намагаючись прискорити перехід до Тоттенхема до старту передсезонних зборів. За даними джерела, Прем’єр-ліга може розпочати розслідування, якщо клуб офіційно подасть скаргу.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер