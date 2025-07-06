Аллен Сен-Максімен повернувся в Аль-Ахлі після оренди у Фенербахче. У француза залишилися не дуже приємні спогади про його сезон у Туреччині.

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"Зі мною вони зайшли так далеко, що змусили мене порушити антидопінгові правила. Це речі, про які люди не знають. Ви не говорите, тому що після цього вам погрожують. Це виходить за рамки футболу.

Коли я був хворий, мені майже призначили лікування, яке вважається допінговим препаратом. Я не знаю, яку мету переслідувала ця команда лікарів, роблячи це", – заявив форвард.

Фенербахче, своєю чергою, заявив про те, що Аллен намагається завдати шкоди репутації клубу. "Ми з подивом сприйняли заяви, зроблені Сен-Максіменом. Спортсмен перекрутив факти щодо процесу лікування, який він пройшов після виникнення у нього проблем зі здоров'ям. Це є спробою завдати шкоди репутації клубу", – йдеться в заяві.