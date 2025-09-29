Журналіст Володимир Звєров повідомив про інцидент з суддями у Першій лізі, який зараз перевіряє УАФ.

"Ходять чутки про один випадок в українському футболі, який можна назвати екстраординарним. Поки що без назв команд — триває перевірка УАФ. Це всі дані, які потрібно перевірити, це всі моменти, які належить з’ясувати. Кажуть, що інцидент трапився у Першій лізі.

Перед одним із попередніх турів одна команда дуже переймалася результатом. Інакше важко пояснити, чому один із менеджерів цього футбольного клубу, дізнавшись про призначення арбітрів на матч, зателефонував судді та попросив про "допомогу".

Рефері відмовився й за протоколом (як навчили та проінструктували) повідомив відповідні органи Української асоціації футболу. Тобто професійно поставився до своїх обов’язків. Варто сказати, що це дуже показовий випадок, випадок у стилі "жити по-новому". Арбітр не приймає пропозицію, але завжди знайдуться ті, хто пропонує", – розповів журналіст Володимир Звєров.

Очікується, що УАФ має провести внутрішнє розслідування, аби встановити всі обставини та ухвалити рішення щодо можливих санкцій.

