Комітет арбітрів УАФ спільно з консультантом з арбітражу Ніколою Ріццолі розібрали епізод матчу 12-го туру УПЛ між олександрійською і житомирською командами (1:0).

"Дуже складна та спірна ситуація для аналізу. Арбітр перебуває в хорошій позиції, але не бачить, що м'яч влучив у руку, бо закритий гравцями. І це не дозволило арбітру оцінити момент, коли захисник зіграв відведеною рукою.

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Помічник повинен був рекомендувати перегляд VAR, тому що головний суддя не міг бачити контакт руки та м'яча", – зазначив Ріццолі у розборі епізоду.

Нагадаємо, на 90+3-й хвилині гравці Полісся вимагали пенальті через влучання м'яча в руку Кампосу. Втім, ні головний рефері Олександр Шандор, ні відповідальний за VAR Роман Блавацький не наважились сигналізувати про 11-метровий у ворота Олександрії.

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