Скандал у фіналі африканської ЛЧ – команда покинула поле на 59-ій хвилині через відмову арбітра дивитися відеоповтор

Есперанс виграв головний клубний турнір Африки після відмови суперника продовжувати фінал через проблеми з VAR.

Вирішальний поєдинок туніського клубу з Відадом ознаменувався гучним скандалом.

Перша гра завершилася нічиєю 1:1. У домашньому матчі-відповіді Есперанс вів 1:0, але на 59-й хвилині Відад зрівняв рахунок.

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Суддя матчу Бакарі Гассама (Гамбія) скасував гол марокканців, зафіксувавши офсайд. Гравці і тренерський штаб Відада висловили незгоду з подібним рішенням і зажадали, щоб була використана система Відеоасистента рефері (VAR).

У цей момент на лавку команди полетіли різні предмети із сектора вболівальників Есперанса, а на трибунах з'явилася піротехніка. Гравці гостей продовжували вимагати перегляд відеоповтору, однак з'ясувалося, що VAR не працює з технічних причин.

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Президент африканської конфедерації футболу Ахмад Ахмад спробував вирішити конфлікт і вмовити марокканську команду продовжити матч, але представники Відада відповіли категоричною відмовою. Через 1,5 години після зупинки гри Гассама дав фінальний свисток і присудив перемогу Есперансу.

Таким чином, туніський гранд виграв трофей вчетверте у своїй історії (1994, 2011, 2018, 2019).