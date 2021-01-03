Кандидат у президенти Барселони Емілі Русо розповів про елементи корупції під час передвиборчої кампанії.

"Люди самі підходили до нас, щоб пропонувати підпис в обмін на гроші. Вони сказали нам, що ці підписи пройдуть весь контроль в клубі. Але ми відмовили їм.

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У нашої кампанії є основні принципи. Можливо, ми не пройдемо процедуру "відсікання" (для неї необхідно набрати 2257 підписів), але ми не збираємося купувати чи фальсифікувати підписи або робити що-небудь, що не є повністю чистим і не відповідає цінностям Барси", – цитує Русо Sport.es.

Нагадаємо, вибори нового президента Барселони відбудуться 26 січня цього року. Русо був віце-президентом за часів Бартомеу, який склав повноваження у жовтні.

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