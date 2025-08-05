Як повідомляє Mundo Deportivo, воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген не погодився дати офіційний дозвіл на передачу інформації про свою травму та операцію медичній комісії Ла Ліги. Без цього документу клуб не може скористатися спеціальним правилом і використати 80% зарплати німця для реєстрації новачків, зокрема голкіпера Жоана Гарсії.

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Це рішення тер Штегена викликало обурення в клубі, адже Барселона вже мала аналогічні випадки – з Крістенсеном та Араухо – і тоді все працювало чітко. У нинішній ситуації "блауграна" не має права надсилати документи без згоди гравця, адже це приватні медичні дані. Водночас жоден футболіст раніше не відмовлявся від такої процедури.

Барселона вважає, що позиція німця шкодить як клубу (фінансово та спортивно), так і партнерам по команді, і вирішила передати справу до юридичного відділу. Якщо дисциплінарна комісія підтвердить провину, тер Штегену може загрожувати офіційна санкція.

Варто зазначити, що сам воротар раніше оцінював своє відновлення після операції на три місяці – про це він написав у соцмережах. Проте клуб припускає, що на повернення до форми йому знадобиться щонайменше п’ять місяців, що і дозволило б звільнити частину зарплатної відомості.

У Барселоні визнають, що гравець має право не розголошувати свої медичні дані, але підкреслюють – контракт передбачає обов’язки перед клубом, які слід виконувати. Конфлікт між сторонами лише загострюється.

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