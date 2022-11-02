Скандал перед матчем Шахтар – РБ Лейпциг: стюарди мацали гостьовим уболівальницям інтимні місця
У двох уболівальників РБ Лейпциг знайшли піротехніку, після чого огляд інших фанатів перейшов усі межі.
Уболівальники РБ Лейпциг, які приїхали до Варшави на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із Шахтарем, під час входу на стадіон зазнали агресії з боку варшавських стюардів. Про це повідомляє портал RB Live.
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Згідно з джерелом, стюарди "інтенсивно мацали" деяких неповнолітніх людей у області геніталій, а жінкам доводилося навіть роздягатися у поліцейській машині.
Поведінка варшавських стюардів пояснювалася непідтвердженою інформацією, що у двох гостьових фанатів було знайдено заборонену піротехніку.
На знак протесту 600 уболівальників РБ Лейпциг, які пройшли на стадіон, вивісили свої банери догори дриґом.
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