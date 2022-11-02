У двох уболівальників РБ Лейпциг знайшли піротехніку, після чого огляд інших фанатів перейшов усі межі.

Уболівальники РБ Лейпциг, які приїхали до Варшави на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із Шахтарем, під час входу на стадіон зазнали агресії з боку варшавських стюардів. Про це повідомляє портал RB Live.

Шахтар – РБ Лейпциг – відео голів

Згідно з джерелом, стюарди "інтенсивно мацали" деяких неповнолітніх людей у ​​області геніталій, а жінкам доводилося навіть роздягатися у поліцейській машині.

Поведінка варшавських стюардів пояснювалася непідтвердженою інформацією, що у двох гостьових фанатів було знайдено заборонену піротехніку.

На знак протесту 600 уболівальників РБ Лейпциг, які пройшли на стадіон, вивісили свої банери догори дриґом.

РБ Лейпциг розгромив Шахтар у битві за плей-офф Ліги чемпіонів – "гірники" проведуть весну в Лізі Європи