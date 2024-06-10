У понеділок, 10 червня, під час тренування збірної Німеччини стався неприємний інцидент. Захисник Реала Антоніо Рюдігер пішов у занадто жорсткий підкат проти форварда Борусії Д Нікласа Фюлькруга, і останній накинувся на свого партнера з кулаками.

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Як інформує Bild, іншим гравцям "манншафт" довелося втрутитися, щоб не допустити бійки між своїми партнерами. Повідомляється, що, врешті-решт, сутичка обмежилася тим, що Фюлькруг підійшов до Рюдігера, і вони штовхнули один одного.

Що цікаво, всього 10 днів тому вони протистояли один одному у фіналі Ліги чемпіонів, в якому Реал здолав Борусію з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що раніше у Рюдігера виникали конфліктні ситуації з півзахисником Баварії Йозуа Кімміхом.

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