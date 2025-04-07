Львівський Рух на виїзді переграв Колос (1:0) у 23-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Після поразок від київського Динамо в чемпіонаті та Кубку України Рух зустрічався із ковалівським Колосом у 23-му турі УПЛ. Львів'яни були заряджені на те, щоб своєю грою реабілітуватися за останні результати та змогли переграти господарів.

Рух втримав перемогу з присмаком потенційного скандалу, перегравши Колос на виїзді

Ярослав Карабін ще в першому таймі відправив м'яч у сітку Колоса, а в другому захисники Руха зберегли ворота сухими.

Наприкінці зустрічі Колос претендував на пенальті після потенційної гри рукою Слюбика. Але арбітр після перегляду ВАР вирішив, що фолу в даному епізоді не було.