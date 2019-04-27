toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА

"Скандал і ганьба", – Фавр розкритикував суддівство в матчі з Шальке

27 квітня 22:56 133 Читать на русском
"Скандал і ганьба", – Фавр розкритикував суддівство в матчі з Шальке
Льсюєн Фавр

Головний тренер Борусії Д Льсюєн Фавр прокоментував поразку своєї команди в матчі з Шальке

14’ Маріо Гьотце
60’ Марко Ройс
66’ Маріус Вольф
84’ Аксель Вітсель
 
Даніель Каліджурі 18’
Саліф Сане 28’
Даніель Каліджурі 62’
Брель Емболо 86’
14’ Маріо Гьотце
18’ Даніель Каліджурі
28’ Саліф Сане
60’ Марко Ройс
62’ Даніель Каліджурі
66’ Маріус Вольф
84’ Аксель Вітсель
86’ Брель Емболо

"Ніколи раніше не відчував нічого подібного. Дуже важко переварити такий матч. Пенальті за гру Вайгля рукою – це просто маячня. Футбол перетворюється на посміховисько. Ті, хто придумали це правило, напевно ніколи навіть в дзеркало не дивились.

Борусія Д – Шальке – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Це ж справжній скандал! Сьогоднішні рефері взагалі не розбираються у футболі. Що гравцям робити, руки відрізати? Я повторюю – це скандал і ганьба. Велика пляма на футболі.

Чи став відомий чемпіон після цієї гри? Так, звісно", – передає слова Фавра AFP.

Нагадаємо, що Борусія Д догравала матч з Шальке вдевятьох. Червоні картки у пасиві Ройса і Вольфа

Борусія Д – Шальке: скандальне дербі з червоними і хвалою російського терориста – кращий за Мессі постраждав від фанатів

Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Арбітри Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Борусія Дортмунд - Шальке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
51
хв
Валенсія
13:00
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук