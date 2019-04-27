"Скандал і ганьба", – Фавр розкритикував суддівство в матчі з Шальке

Головний тренер Борусії Д Льсюєн Фавр прокоментував поразку своєї команди в матчі з Шальке

"Ніколи раніше не відчував нічого подібного. Дуже важко переварити такий матч. Пенальті за гру Вайгля рукою – це просто маячня. Футбол перетворюється на посміховисько. Ті, хто придумали це правило, напевно ніколи навіть в дзеркало не дивились.

Борусія Д – Шальке – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Це ж справжній скандал! Сьогоднішні рефері взагалі не розбираються у футболі. Що гравцям робити, руки відрізати? Я повторюю – це скандал і ганьба. Велика пляма на футболі.

Чи став відомий чемпіон після цієї гри? Так, звісно", – передає слова Фавра AFP.

Нагадаємо, що Борусія Д догравала матч з Шальке вдевятьох. Червоні картки у пасиві Ройса і Вольфа

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