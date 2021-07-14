"Я люблю Лео, тому що він найкращий гравець в історії, але також за те, який він у житті. Як людина – він один з найкращих. Він багато дав нам за межами футбольного поля.

Мессі підписав 5-річний контракт з Барселоною на значно "скромніших" умовах, – ЗМІ

Я б не витримав такого життя, як у нього, такого тиску. Але він примудряється не тільки впоратись з усім цим, але ще і чудово грати", – цитує Скалоні ESPN.

Нагадаємо, збірна Аргентини зуміла тріумфувати на Копа Амеріка-2021, обігравши у фіналі Бразилію (1:0).

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття