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Скалоні став першим тренером в історії Копа Амеріка, який отримав жовту картку

11:23 210 Читать на русском
Скалоні став першим тренером в історії Копа Амеріка, який отримав жовту картку
Ліонель Скалоні / Фото прес-служби збірної Аргентини

Керманич збірної Аргентини Ліонель Скалоні отримає своє місце в розділі статистики континентального турніру.

 
Лаутаро Мартінес 4’
Серхіо Агуеро 83’
4’ Лаутаро Мартінес
83’ Серхіо Агуеро

Наставник "альбіселесте" заробив першу "тренерську" жовту картку в історії Копа Амеріка, інформує Opta.

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Скалоні отримав попередження у другому таймі за вкрай бурхливу поведінку в технічній зоні. 41-річний фахівець не стримував емоцій під час напруженого протистояння з Катаром, яке вирішувало долю його команди на турнірі.

Зрештою, Аргентина перемогла з рахунком 2:0 і змогла пробитися в плей-офф Копа Амеріка-2019.

Аргентина перемогла Катар і вийшла в 1/4 фіналу Копа Амеріка: тактичні проблеми і прогрес "альбіселесте", фактор Мессі

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Теги
Світ Аргентина Аргентина Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні Копа Амеріка-2019 Катар - Аргентина
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