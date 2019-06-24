Скалоні став першим тренером в історії Копа Амеріка, який отримав жовту картку

Керманич збірної Аргентини Ліонель Скалоні отримає своє місце в розділі статистики континентального турніру.

Наставник "альбіселесте" заробив першу "тренерську" жовту картку в історії Копа Амеріка, інформує Opta.

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Скалоні отримав попередження у другому таймі за вкрай бурхливу поведінку в технічній зоні. 41-річний фахівець не стримував емоцій під час напруженого протистояння з Катаром, яке вирішувало долю його команди на турнірі.

Зрештою, Аргентина перемогла з рахунком 2:0 і змогла пробитися в плей-офф Копа Амеріка-2019.

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