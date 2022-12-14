Після фінального свистка керманич "альбіселесте" не зміг стримати сліз. Ліонель Мессі підійшов і міцно обійняв тренера, який привів Аргентину до фіналу чемпіонату світу. Він відбудеться 18 грудня, а сьогодні Франція та Марокко у своєму півфіналі визначать другого претендента на перемогу.

Scolani can cry for the world..he’s too emotional ? Respect️ pic.twitter.com/c914rFj6XX — Miraj Mahmud (@Miraj91344175) December 14, 2022

"Зараз ми святкуємо перемогу, бо це дуже емоційна подія. Але попереду ще один крок. Так, зараз настав час насолоджуватися, але ми вже повинні думати про те, що на нас чекає попереду.

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У перші хвилини матчу хорвати заволоділи м'ячем, але ми розуміли, що таке може статися. Проти їхнього півзахисту складно грати. Ми розуміли, що в цей момент потрібно діяти від гри. Ми зробили те, що мали зробити. Гра Хуліана Альвареса була дуже гарною, і не тільки тому, що він забив два голи, але й тому, що він чудово зіграв із хорватськими півзахисниками. Він чудово пресингує та знаходить простір.

Я намагаюся не хвилюватись. Перебуваю у місці, про яке мріє кожен аргентинець. Іноді здається, що ми говоримо це лише тому, що ми аргентинці, але я вважаю, що Мессі – найкращий в історії. У мене немає жодних сумнівів у цьому. Він запалює щось у своїх партнерах, в людях. Це щастя і честь, що Лео носить біло-блакитні кольори", – наводить слова Скалоні прес-служба збірної Аргентини.

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