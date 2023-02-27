Ліонель Скалоні буде головним тренером збірної Аргентини і на ЧС-2026.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні продовжив контракт із місцевою Асоціацією футболу (AFA) до 2026 року. Про це інформує офіційний сайт AFA.

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Згідно з Ole, Скалоні залагодив розбіжності з президентом AFA Клаудіо Чікі Тапіа в Парижі і там же підписав контракт. Розбіжності стосувалися преміальних за перемогу Аргентини на ЧС-2022.

Тренер збірної Аргентини прибув столицю Франції на гала-вечір ФІФА The Best. Скалоні претендує на звання найкращого тренера минулого року.

5 березня Скалоні має оголосити список гравців, які зіграють у товариських матчах зі збірними Панами та Суринаму.

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